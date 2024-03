Hessische Ärzte stehen für Demokratie und Pluralismus ein

Bad Nauheim (dpa/lhe) - Die Landesärztekammer Hessen hat in ihrer Delegiertenversammlung eine Resolution für Demokratie und Pluralismus verabschiedet. Wie die Kammer am Samstagabend mitteilte, betont sie darin demokratische Werte als das Fundament des menschlichen Gesundheitswesens. «Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte sind für ein menschliches, diskriminierungsfreies Gesundheitswesen essenziell», heißt es in der Erklärung.