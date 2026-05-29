Arbeitslosenzahlen

Hessische Arbeitsmarktzahlen für Mai erwartet

Im April war die erhoffte Frühjahrsbelebung ausgeblieben. Kann der Mai Hessens Arbeitsmarkt wieder in Schwung bringen – oder droht schon das nächste Sommertief?

Im April war die erhoffte Frühjahrsbelebung ausgeblieben. Kann der Mai Hessens Arbeitsmarkt wieder in Schwung bringen? (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Im April war die erhoffte Frühjahrsbelebung ausgeblieben. Kann der Mai Hessens Arbeitsmarkt wieder in Schwung bringen? (Symbolbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit veröffentlicht an diesem Freitag (10.00 Uhr) die aktuellen Arbeitsmarktzahlen für Hessen für den Monat Mai. Im April war die erhoffte Frühjahrsbelebung ausgeblieben: 212.435 Menschen waren arbeitslos gemeldet, 650 weniger als im Vormonat. Die Arbeitslosenquote lag bei 6,0 Prozent. Saisonbereinigt stieg die Zahl der Arbeitslosen um 1.000 Personen.

Nun bleibt abzuwarten, ob der Mai doch noch eine Belebung des Arbeitsmarkts bringt oder ob sich bereits erste Anzeichen des üblichen Sommertiefs zeigen. In den Sommermonaten steigt die Arbeitslosigkeit in Hessen traditionell an. Unter anderem, weil viele junge Menschen nach Schule oder Ausbildung neu auf den Arbeitsmarkt kommen. Stichtag der aktuellen Erhebung ist der 12. Mai.

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