Hessische Film- und Kinopreise werden vergeben
Etwas weniger Tamtam wird es diesmal geben - aus Kostengründen wurde die Verleihung der Preise aus der Alten Oper in ein Museum verlegt. Das soll der Freude der Preisträger aber keinen Abbruch tun.
Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Wer wird ausgezeichnet? Bei einer Gala in Frankfurt werden heute (19.15 Uhr) die Hessischen Film- und Kinopreise verliehen. Die Preisverleihung findet im Deutschen Filmmuseum in Frankfurt statt. Anders als in den Vorjahren gibt es aus Spargründen keine festliche Gala in der Alten Oper. Laut dem Ministerium kostete diese zuletzt 500.000 Euro.
Erste Gewinnerinnen und Gewinner stehen bereits fest. So geht der mit 5.000 Euro dotierte Newcomerpreis an den Regisseur und Drehbuchautor Joscha Bongard («Babystar») aus Kassel. Mit dem Schauspielpreis des Hessischen Rundfunks werden Melika Foroutan und Edin Hasanović gewürdigt - für ihre Rollen als Ermittler-Duo im Frankfurter «Tatort».
Nominiert für den besten Spielfilm sind drei Produktionen: «A Sad And Beautiful World» von Cyril Aris, «I'll be gone in June» von Katharina Rivilis sowie «Vaterland» von Paweł Pawlikowski.