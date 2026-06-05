Steuerbescheide

Hessische Finanzämter bei Steuerbescheid am schnellsten

Die Bearbeitung von Steuererklärungen geht in Hessen relativ schnell. Die Finanzämter sind sogar bundesweit spitze.

Hessen liegt damit bundesweit vorn. (Symbolbild) Foto: Robert Michael/dpa
Hessen liegt damit bundesweit vorn. (Symbolbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Finanzämter in Hessen sind dem Bund der Steuerzahler zufolge bei der Bearbeitung von Einkommensteuererklärungen bundesweit am schnellsten. Im Schnitt dauert es 41,1 Tage, in keinem anderen Bundesland geht das schneller, wie der Bund der Steuerzahler Hessen mitteilte. Am langsamsten sind die Finanzämter in Bremen mit 56,2 Bearbeitungstagen. 

Die hessischen Finanzämter haben damit im Vorjahresvergleich noch mal an Tempo zugelegt - die Wartezeit bis zum Bescheid wurde durchschnittlich um 3,2 Tage verkürzt. Damit wurde Hessen erstmals Spitzenreiter im Ranking der Länder. Dem Steuerzahlerbund zufolge geht es in keinem Bundesland schneller als 40 Tage, nur in vier Ländern dauert es durchschnittlich länger als 50 Tage, bis der Steuerbescheid fertig ist.

«Ranking sollte für Hessen Ansporn sein»

«Wir freuen uns, dass die hessischen Steuerzahlerinnen und Steuerzahler ihre Bescheide erneut früher in den Händen halten», sagte der Vorsitzende des Bundes der Steuerzahler Hessen, Joachim Papendick. «Schließlich ist damit für viele eine Steuererstattung, also bares Geld, verbunden. Diese Erfolgsnachricht im bundesweiten Ranking muss für Hessen ein Ansporn sein, sich noch weiter zu steigern und noch schneller zu werden.»

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Die Statistik des Bunds der Steuerzahler geht auf Angaben der Finanzämter zurück, sie beziehen sich auf die bis Ende 2025 bearbeiteten Steuererklärungen für das Jahr 2024. Erfasst sind sowohl die Einkommensteuererklärungen von Arbeitnehmern als auch von Selbstständigen und Unternehmern.

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