Gruselfest

Hessische Händler erwarten Umsatzplus zu Halloween

Gruseldeko, Snacks und Getränke: Für Halloween wollen Hessens Verbraucher rund 56 Millionen Euro zusätzlich ausgeben. Doch nicht alle typischen Festartikel sind gleich gefragt.

Das Gruselfest Halloween ist für viele Menschen ein Anlass zum Konsum. (Archivbild) Foto: Boris Roessler/dpa
Das Gruselfest Halloween ist für viele Menschen ein Anlass zum Konsum. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Das Gruselfest Halloween lässt die Kassen in Hessens Einzelhandel klingen. Die Verbraucherinnen und Verbraucher geben zu diesem Anlass rund 56 Millionen Euro zusätzlich aus, wie der Handelsverband prognostiziert. Das wäre eine Steigerung um rund 2 Millionen Euro gegenüber dem Vorjahreswert.

Besonders gefragt seien Dekoration, Lebensmittel und Getränke. Für Süßwaren und Schminke planten die Menschen hingegen geringere Ausgaben, berichtet der Verband aus der Marktforschung. «Halloween lebt von Inszenierung und Erlebnis - und genau das kann der stationäre Handel besonders gut», sagt die Verbandsvizepräsidentin Tatjana Steinbrenner laut einer Mitteilung. 

Für den Handel bedeute das aus den USA importierte Fest am 31. Oktober einen positiven Impuls unmittelbar vor dem Weihnachtsgeschäft, meint Steinbrenner. «Dass die Umsätze trotz der aktuell zurückhaltenden Konsumstimmung leicht steigen, ist ein positives Signal.»

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