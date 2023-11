Hessische Imker mit sehr guter Honigernte 2023

Mayen (dpa/lhe) - Hessische Imker haben in diesem Jahr eine sehr gute Ernte eingefahren. Pro Bienenvolk seien landesweit im Schnitt 38,8 Kilo Honig geerntet worden, teilte das deutschlandweite Fachzentrum Bienen und Imkerei im rheinland-pfälzischen Mayen auf dpa-Anfrage mit. Grundlage sind 1111 Erntemeldungen von Imkerinnen und Imkern. Damit ist die Ernte in Hessen im Vergleich zum Jahr 2022 um 0,4 Kilo gestiegen und sogar um 20 Kilo höher als im verregneten Jahr 2021. In der seit 2012 geführten Statistik fiel der landesweite Jahreswert erst zwei mal höher aus, 2018 und 2015. Hessen liegt damit über dem Bundesdurchschnitt von 36,7 Kilo Honig pro Volk.