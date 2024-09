Hessische Polizeifliegerstaffel vor 60 Jahren gegründet

Egelsbach (dpa/lhe) - Vor 60 Jahren hat die Polizei in Hessen ihre eigene Fliegerstaffel ins Leben gerufen. Sie gehörte zu den ersten dieser Staffeln in Deutschland. Derzeit arbeiten für die am Flughafen Egelsbach in Südhessen stationierte Einheit rund 60 Menschen als Piloten, Techniker oder in der Verwaltung, sagte Polizeisprecherin Angela Mayer.