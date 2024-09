Hessischer Filmpreis: Newcomerpreis für «Zweiflers»-Mitautor

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Rund fünfeinhalb Wochen vor der Verleihung des hessischen Film- und Kinopreises wurden die Nominierten sowie erste Gewinnerinnen und Gewinner bekanntgegeben. So geht der mit 7.500 Euro dotierte Newcomerpreis an David Hadda - unter anderem für seine Arbeit als einer der Autoren der Serie «Die Zweiflers», wie Kunst- und Kulturminister Timon Gremmels verkündete. Zudem erhalten die Schauspieler der ARD-Serie bei der Verleihung am 18. Oktober in der Frankfurter Oper den Ensemblepreis des Hessischen Rundfunks.