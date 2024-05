Hessischer Verlagspreis geht nach Mittelhessen

Wiesbaden/Frankfurt (dpa/lhe) - Der auf Sachbücher spezialisierte Schüren-Verlag aus Marburg erhält in diesem Jahr den mit 20.000 Euro dotierten Hessischen Verlagspreis. «Seit nunmehr 40 Jahren besticht Schüren mit wissenschaftlich fundierter Fachliteratur zu Film und Medien», teilte Kunst- und Kulturminister Timon Gremmels (SPD) am Freitag in Wiesbaden zur Begründung mit. «Dabei wird neben einem Fachpublikum genauso stark der begeisterte Kinogänger oder die Filmmusikliebhaberin angesprochen.» Zudem setze der Verlag auf regionale Sachbuchtitel mit historischen und sozialen Themen.