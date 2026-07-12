Heuballenpresse brennt bei Ernte – 350.000 Euro Schaden
Während Feldarbeiten bricht plötzlich ein Feuer an einer landwirtschaftlichen Maschine aus. Ein Landwirt reagiert schnell - doch er kann die Flammen nicht mehr aufhalten.
Aulendorf (dpa/lsw) - Bei Feldarbeiten ist eine Heuballenpresse bei Aulendorf (Kreis Ravensburg) in Flammen aufgegangen. Der 22 Jahre alte Fahrer des Traktors bemerkte das Feuer während der Ernte am Samstag und fuhr von der Wiese in einen angrenzenden Kartoffelacker, wie die Polizei mitteilte. Er hängte den Traktor ab und versuchte die Maschine mit einem Feuerlöscher zu löschen, jedoch ohne Erfolg. Erst die Feuerwehr konnte die Flammen eindämmen.
Weil sich die Presse wenige Stunden später von selbst nochmals entzündet hatte, mussten die Einsatzkräfte ein zweites Mal zu dem Feld fahren. Laut Polizei ist an der Heuballenpresse ein Totalschaden von rund 350.000 Euro entstanden. Verletzt wurde niemand. Warum die Maschine in Brand geriet, war zunächst unklar. Üblicherweise würden solche Maschinen in Brand geraten, wenn ein Stein eingezogen wird und dadurch Funken entstehen, hieß es weiter.