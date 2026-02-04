Neues Gesetz

Hier dürfen Raucher künftig nicht mehr qualmen - und dampfen

In Schulen, Kitas oder Behörden war das Rauchen auch bisher schon weitgehend verboten. Bald sollen auch weitere Orte für Zigaretten und Co. tabu sein. Was genau ist geplant?

Auch E-Zigaretten und sogenannte Vapes sind von den neuen Regeln für Raucher betroffen. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa/dpa-tmn
Auch E-Zigaretten und sogenannte Vapes sind von den neuen Regeln für Raucher betroffen. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Spielplätze, Bushaltestellen oder Freibäder: Raucherinnen und Raucher müssen künftig in Baden-Württemberg besser aufpassen, wo sie ihre Zigaretten anzünden oder ihre E-Zigarette rausholen dürfen. Der Landtag will heute eine entsprechende Verschärfung des Nichtraucherschutzgesetzes beschließen. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Mit dem neuen Gesetz wird das Rauchverbot auf weitere Orte ausgedehnt, an denen häufig Kindern und Jugendliche unterwegs sind. So darf künftig auf Kinderspielplätzen, an Straßenbahn- und Bushaltestellen, in Freibädern, Zoos oder Freizeitparks nicht mehr geraucht werden. Außerdem soll es keine Raucherzonen auf Schulhöfen und keine Raucherzimmer in Behörden mehr geben.

Neben normalen Zigaretten umfassen die neuen Regeln auch E-Zigaretten, Vapes und Shishas - und zwar auch dann, wenn damit gar kein Tabak, Nikotin oder Cannabis konsumiert wird. Als Grund wird in dem Gesetzentwurf genannt, dass beim Verbrennen, Verdampfen und Erhitzen potenziell gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden.

Bis zu 500 Euro Strafe drohen für Raucher

Wer sich nicht an die neuen Verbote hält, muss sich auf Bußgelder einstellen. Wird man zum ersten Mal beim Rauchen erwischt, drohen dem Gesetzentwurf zufolge bis zu 200 Euro Strafe, wird man innerhalb eines Jahres nochmal erwischt, werden sogar bis zu 500 Euro fällig. 

Die Ausnahmeregeln, die das bisherige Gesetz für Kneipen und Gaststätten vorsieht, bleiben weitgehend bestehen. In Gaststätte ist das Rauchen zwar bislang grundsätzlich verboten, es gibt aber Ausnahmen für Außenbereiche. Obendrein ist das Rauchen in kleinen Ein-Raum-Kneipen erlaubt, sofern dort kein warmes Essen serviert wird. 

In größeren Gaststätten und Discos darf zudem in abgetrennten Raucherräumen gequalmt werden. Auf diese Räume muss künftig bereits am Eingang hingewiesen werden. Zudem dürfen die Räume nur von Erwachsenen betreten werden. Halten sich die Betreiber nicht an die Regeln, drohen Strafen bis zu 3.330 Euro, im Wiederholungsfall sogar bis zu 6.500 Euro.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Strengere Regeln für Raucher - das ist geplant
Gesundheit

Strengere Regeln für Raucher - das ist geplant

Rauchen am Spielplatz oder an der Haltestelle? Das soll im Südwesten bald tabu sein – auch E-Zigaretten dürfen dort nicht mehr gequalmt werden. Was sich für Raucher und Nichtraucher jetzt ändert.

25.11.2025

Land bringt strengere Regeln für Raucher auf den Weg
Gesundheit

Land bringt strengere Regeln für Raucher auf den Weg

Rauchen auf Spielplätzen, an Haltestellen oder im Zoo? Das könnte in Baden-Württemberg bald tabu sein – auch für E-Zigaretten und Shishas. Das plant die Landesregierung genau.

25.11.2025

Land will Rauchverbot auch auf E-Zigaretten ausweiten
Gesundheit

Land will Rauchverbot auch auf E-Zigaretten ausweiten

Rauchen auf dem Spielplatz oder an der Haltestelle? Damit könnte bald Schluss sein. Das Land plant strengere Regeln – auch für Shishas und Vapes. Was ändert sich konkret?

27.06.2025

Schätzung: Jede Zigarette verkürzt Leben um 20 Minuten
Gesundheit

Schätzung: Jede Zigarette verkürzt Leben um 20 Minuten

Wer sich für das neue Jahr zum Ziel gesetzt hat, mit dem Rauchen aufzuhören, könnte damit mehr Lebenszeit gewinnen als bisher gedacht.

31.12.2024

Gesundheit

Große Mehrheit der Hessen greift nicht zur Zigarette

30.05.2023