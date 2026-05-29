Hier gibt es die ersten regionalen Kirschen im Land

Weil am Rhein (dpa/lsw) - Die Kirschernte in Baden-Württemberg hat begonnen. Obstbauern in Südbaden haben die ersten Früchte der Saison geerntet, wie Max Hagin sagt, Vizepräsident des Landesverbands Erwerbsobstbau Baden-Württemberg. «Ende Mai, Anfang Juni je nach Jahr startet die Kirschenernte - und die startet für gewöhnlich am Kaiserstuhl, dann bei Freiburg und in Südbaden, im Markgräflerland.» Danach kämen Mittel- und Nordbaden, Württemberg und als Letztes dann der Bodensee Mitte Juni.

«Jetzt ist natürlich die Menge auch noch sehr knapp, sehr wenig», sagt Hagin, der selbst seine Kirschen am Hof in Weil am Rhein-Haltingen verkauft und in Basel auf dem Wochenmarkt. Die Hauptmenge an Kirschen werde es dann in drei, vier Wochen geben. Trotz der Frühjahrsfröste Ende März starte die Saison damit wie üblich. «Von dem her blicken wir jetzt doch recht positiv in das neue Kirschenjahr rein», sagt Hagin. Die Saison läuft demnach bis Anfang August.

Worauf Verbraucher beim Kauf achten sollten

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Verbraucher sollten beim Kirschenkauf laut Hagin darauf achten, dass die Kirschen frische grüne Stiele haben. «Das ist immer ein Zeichen von Frische in der Kirsche.» Außerdem sollten die Kirschen glänzend und einfach appetitlich aussehen. Die Farbe an sich sage weniger über Saftigkeit und Süße aus, so der Obstbauer. Es gebe gerade zu Saisonbeginn hellere Sorten, die süß und saftig seien. Später in der Saison würden dann dunklere Sorten geerntet.

Hagin empfiehlt beim Kauf beim Erzeuger oder auf dem Wochenmarkt zu fragen, ob man mal eine Kirsche probieren könne - dies sei in der Regel auch der Fall. «Dann kann man sich selbst ein Bild machen.»

Nach dem Kauf hielten sich die Kirschen fünf bis sieben Tage im Kühlschrank. Vor dem Essen sollten die Kirschen allerdings wieder Zimmertemperatur haben, sagt Hagin. «Kälte stört immer Aroma.»

Und der Preis?