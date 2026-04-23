Stadtwahrzeichen

Hier wird ein Schloss aus rund 250.000 Steinen nachgebaut

Hunderte Arbeitsstunden, kreative Kniffe und ein einzigartiger Blick ins Innere: Was das «Klötzle-Schloss» so besonders macht, wann man es sehen kann - und warum jeder mitwirken darf.

Beim Bau ist Präzision gefragt. Foto: Uli Deck/dpa
Beim Bau ist Präzision gefragt.

Karlsruhe (dpa/lsw) - Im Maßstab 1:34, in mühevoller Kleinarbeit und mit viel Liebe zum Detail baut ein Team gerade das Karlsruher Schloss aus Klemmbausteinen nach - während das Original zwecks Sanierung über Jahre geschlossen ist. Das Ergebnis soll ab 8. Mai im Museum beim Markt zu sehen sein, ohne Eintritt zu zahlen. Und das «Klötzle-Schloss» verspricht einen Clou.

Mitmach-Aktionen geplant

Während der Miniatur-Nachbau von vorne möglichst originalgetreu aussehen soll, fehlt die hintere Seite. So kann man wie bei einer Puppenstube jederzeit in die Inneneinrichtung eingreifen und diese verändern, wie Projektleiter Marvin Gedigk vom Badischen Landesmuseum erklärt, das im (echten) Schloss zu Hause ist. «Was dort zu sehen ist, wird sich also immer wieder verändern.» 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Das «Klötzle-Schloss» ist fast fünf Meter breit. Foto: Uli Deck/dpa
Das «Klötzle-Schloss» ist fast fünf Meter breit.

Frühere Sonderausstellungen sollen demzufolge nachgebaut und Fortschritte bei der Sanierung veranschaulicht werden. Auch Gäste können bei speziellen Veranstaltungen eigene Vorschläge für das Innenleben gestalten.

Bild

Wahrzeichen aus rund 250.000 Einzelteilen

Mit dem Bau beauftragt ist die Karlsruher Firma Stone Heap, die sich auf Modellbau aus Noppensteinen konzentriert. «So ein großes Projekt in unserer Heimatstadt ist natürlich etwas Besonderes», sagt Geschäftsführer Marvin Lichtenfels. Mit freiwilligen Helfern werden sie am Ende rund 250.000 Steine verbaut haben. Hunderte Arbeitsstunden fließen in das Projekt. Seit November sind die ersten am Werk, im März ging es mit den großen Gebäudeteilen los.

Rund 250.000 Steine dürften am Ende verbaut sein. Foto: Uli Deck/dpa
Rund 250.000 Steine dürften am Ende verbaut sein.

Nicht alles ist dabei vorher am Computer entworfen, wie Produktdesigner Michel Henning erklärt. «Es gibt ganz individuelle Ecken. Da kann man am besten vor Ort gucken, wie man das zusammensetzt.» Wo nötig, werde an den Bausteinen auch mal geschnitten und gekürzt, damit alles passt. Laut Gedigk liegen die Kosten für das Projekt im «guten fünfstelligen Bereich». 

Bild

Globale Herausforderungen beim Bau 

Am Ende wird das «Klötzle-Schloss» fast fünf Meter breit und der Turm weit über einen Meter hoch sein. Der hellgelbe Farbton der Fassade ist ziemlich gut getroffen. Einige Details wie Kunstwerke im Museum werden mit Hilfe klebender Folien nachgebildet. Bei Skulpturen auf dem Schlossdach hingegen arbeiten die Bastler rein mit den vorhandenen Steinen, wie Henning sagt. Es gehe vor allem darum, sich an das Original anzunähern. «Da ist Kreativität gefragt.» 

Manche Teile sind am Computer entworfen. Foto: Uli Deck/dpa
Manche Teile sind am Computer entworfen.

Fast 1.000 verschiedene Arten von Spritzguss-Bausteine werden gebraucht, wie Geschäftsführer Lichtenfels sagt. Große Herausforderungen seien Verzögerungen bei den Lieferungen aus China - mal, weil dort wegen des Neujahrsfestes nicht gearbeitet werde, aber auch weil Schiffe den Suezkanal umfahren müssten. Und nicht zuletzt sei die Nachfrage nach Klemmbausteinen aller Art seit der Corona-Pandemie auch bei Erwachsenen gestiegen, die Produktion oft ausgelastet.

Wer das Karlsruher Schloss selbst nachbauen will, soll ab August im Museumsshop fündig werden: Dort wird laut Gedigk eine mit rund 350 Einzelteilen deutlich platzsparendere Variante für 14,95 Euro angeboten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Fahrender ICE mit Steinen beworfen
Polizei

Fahrender ICE mit Steinen beworfen

Ein Schnellzug fährt von Mannheim nach Karlsruhe. Plötzlich gibt es einen Schlag. Aber verletzt wird niemand.

07.05.2025

Das Karlsruher Eisbär-Baby hat einen Namen: Mika!
Tiere

Das Karlsruher Eisbär-Baby hat einen Namen: Mika!

Nicht mehr namenlos: Der Ende vergangenen Jahres in Karlsruhe geborene Eisbär hat endlich einen Namen. Dieser ist aus über 30.000 Vorschlägen ausgewählt worden.

11.03.2025

Karlsruher Eisbär-Jungtier bekommt einen Namen
Tiere

Karlsruher Eisbär-Jungtier bekommt einen Namen

Ob der kleine Eisbär ahnt, dass er einen großen Tag hat? Mit dem ersten öffentlichen Auftritt wird auch eine entscheidende Frage geklärt.

11.03.2025

Spielwaren

Lego: Keine Bausteine aus recycelten Plastikflaschen

Nach umfangreichen Tests wird Lego klar, dass Bauklötzchen aus Recycling-Flaschen die CO2-Bilanz nicht verbessern würden. Der Weg zu nachhaltigen Bausteinen gehe aber weiter, betont man in Billund.

25.09.2023

Elektro-Band

Computerwelt trifft Barockschloss - Kraftwerk in Karlsruhe

Kraftwerk und Karlsruhe - das ist ein jahrelanger Sampling-Streit mit Moses Pelham am Bundesgerichtshof. Es ist aber auch eine langjährige Freundschaft unter Künstlern. Von der profitierten nun Tausende Musikfans vor einer ganz besonderen Kulisse.

13.08.2023