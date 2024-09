Wiesbaden (dpa/lhe) - Die Verbraucherzentrale bietet Senioren Hilfe für den Umgang mit Smartphones an. «Wir wollen ältere Menschen dabei unterstützen, sich in der digitalen Welt zurecht zu finden und an den Möglichkeiten teilzuhaben», sagte Verbraucherschutzminister Ingmar Jung (CDU).