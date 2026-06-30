Justiz

Hilfe für weibliche Justizbedienstete in Not

Bedrohung, Mobbing, Rassismus: Werden weibliche Bedienstete in hessischen Gefängnissen Opfer von Übergriffen, dann bietet das Land ihnen eine spezielle Unterstützung an.

2026 sind rund ein Drittel aller Bediensteten im hessischen Justizvollzug Frauen. (Archivbild) Foto: Silas Stein/dpa
2026 sind rund ein Drittel aller Bediensteten im hessischen Justizvollzug Frauen. (Archivbild)

Wiesbaden (dpa/lhe) - Weibliche Bedienstete im Justizvollzug können sich in Hessen an eine zentrale Anlaufstelle wenden, wenn sie Opfer von Übergriffen durch Gefangene geworden sind. Die Beratung ist auch für Fälle von Rassismus, Sexismus oder Mobbing möglich, wie das Justizministerium in Wiesbaden mitteilte. Die Anlaufstelle arbeitet seit Oktober 2025 und wird nach den Worten eines Ministeriumssprechers angenommen. 

«Der Arbeitsalltag von Justizvollzugsbediensteten ist kein gewöhnlicher. Jeder von ihnen steht in einem besonderen Spannungsverhältnis, das einen fordern und sicherlich auch belasten kann», erklärte Justizstaatssekretärin Tanja Eichner. «Wir wollen sie damit nicht alleine lassen und ihnen Hilfe anbieten.» 

Von Krisenintervention bis Schadenersatz

Die Anlaufstelle bietet unter anderem eine psychosoziale und psychologische Erstberatung in Form einer Krisenintervention an. Zudem gibt es Hilfe bei administrativen und organisatorischen Abläufen - etwa zu der Frage, wie Schadenersatz und Entschädigung beantragt werden können. 

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

2026 sind rund ein Drittel aller Bediensteten im hessischen Justizvollzug Frauen, wie das Ministerium ergänzte. Der Anteil sei in den zurückliegenden zehn Jahren um ein Fünftel gestiegen. «Der positive Trend macht sich besonders bei den Behördenleitungen bemerkbar», erklärte Eichner. In Hessen werden 10 von 18 Justizvollzugsbehörden von Frauen geleitet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Mehr Gewalt unter Gefangenen als gegen Bedienstete in Hessen
Justiz

Mehr Gewalt unter Gefangenen als gegen Bedienstete in Hessen

Mehrere Tausend Männer und Frauen verbüßen in Hessen Haftstrafen. Alle in Einzelzellen? Auch hinter Gittern kann es Gewalttaten geben. Was tut das Land dagegen?

17.02.2026

Mehr als 100 Straftäter über 65 in hessischen Gefängnissen
Kriminalität

Mehr als 100 Straftäter über 65 in hessischen Gefängnissen

Alterskriminalität ist nicht sehr häufig, doch es gibt sie. Deshalb sitzen auch einige ältere Menschen in hessischen Gefängnissen.

30.03.2025

Scholz: Wollen mehr Hilfe für weibliche Gewaltopfer
Gewalt an Frauen

Scholz: Wollen mehr Hilfe für weibliche Gewaltopfer

Gewalt gegen Frauen ist ein weltweites Problem. Darauf soll heute aufmerksam gemacht werden. Der Kanzler verspricht für Deutschland Verbesserungen per Gesetz.

25.11.2024

Weniger Häftlinge in hessischen Gefängnissen
Gefängnisstrafe

Weniger Häftlinge in hessischen Gefängnissen

Vor 20 Jahren saßen viel mehr Menschen ihre Strafe hinter Gittern ab. Vor allem in den Jugendgefängnissen sinkt die Zahl der Insassen deutlich.

11.11.2024

Hersfeld-Rotenburg

Studienzentrum veröffentlicht Erklärung gegen Rassismus

In zwei Fällen ermitteln die Behörden wegen des Verdachts der Volksverhetzung in der Einrichtung. Bedienstete des Zentrums bekunden nun ihre Ablehnung gegen Rassismus.

22.02.2024