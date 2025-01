Hirte treibt Schafe über Straße – Auto fährt drei Tiere tot

Wittislingen (dpa) - Drei Schafe sind auf einer Straße im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Am Dienstagmorgen habe ein 54-Jähriger seine Schafsherde über die Kreisstraße bei Wittislingen getrieben, teilte die Polizei mit. Der Wagen eines 58-Jährigen sei daraufhin in die Herde gefahren. Gegen den Schafbesitzer werde nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, gegen den Fahrer wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.