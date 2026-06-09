Anpassung an Hitzewellen

Hitze-Check: Rote Karten für Gießen, Hanau und Rüsselsheim

Kaum Schatten, viel Beton: Hessens Städte bieten laut Umwelthilfe oft zu wenig Schutz vor Sommerhitze. Wo es besonders heiß wird und womit Marburg punktet.

Hessens Städte schneiden beim «Hitze-Check» nicht gut ab. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa
Hessens Städte schneiden beim «Hitze-Check» nicht gut ab. (Archivbild)

Berlin/Kassel (dpa/lhe) - Kaum Schatten, wenig Bepflanzung, heißer Asphalt: Viele Menschen sind einer Untersuchung der Deutschen Umwelthilfe (DUH) zufolge der extremen Sommerhitze in hessischen Großstädten ausgesetzt. Die Rote Karte der Umweltorganisation erhalten Rüsselsheim, Gießen und Hanau. Und auch in keiner der weiteren untersuchten Städte in dem Bundesland ist der Schutz demnach wirklich gut. 

Für ihren sogenannten Hitze-Check wertet die DUH zahlreiche Daten für 195 Städte aus: Neben den Sommertemperaturen und der Bevölkerungsdichte werden auch die Menge an Beton und Asphalt sowie die Zahl der Bäume und Grünflächen in den Blick genommen. Eine Rolle spielt auch die Frage, wie sich die Flächenversiegelung in den einzelnen Städten seit dem Jahr 2018 entwickelt hat. Daraus wird mittels Schätzungen jeweils ein Index gebildet.

Gießen, Hanau und Rüsselsheim schneiden demnach in fast allen Kategorien schlecht ab. Gießen und Hanau stehen einzig beim Schatten durch hohe Bäume etwas besser da, Rüsselsheim bei der Flächenversiegelung.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Marburg überzeugt in einer Kategorie

Bei der Untersuchung wurden alle Städte in drei Kategorien nach dem Ampelschema eingeteilt, von Grün für gut bis Rot für schlecht. Alle weiteren Städte in Hessen fielen in die mittlere, gelbe Kategorie. Dazu zählen Fulda, Frankfurt, Wetzlar, Darmstadt, Offenbach, Wiesbaden, Bad Homburg, Kassel und Marburg.

In einer Kategorie konnte zumindest Marburg überzeugen: Die mittelhessische Stadt erhielt die grüne Karte beim sogenannten Hitzebetroffenheitsindex. Der Index soll zeigen, wie stark die Bevölkerung von Hitze betroffen ist. Er wird unter anderem aus der Bevölkerungsdichte, der durchschnittlichen Oberflächentemperatur und der Menge der Grünflächen berechnet.

Kiel und Wuppertal belegen vordere Plätze

Bundesweit schnitten bei dem Hitze-Check Kiel und Wuppertal am besten ab. Sie sind die einzigen beiden Städte, bei denen die Umwelthilfe in zwei von drei Bewertungskategorien die Ampel auf Grün schaltete. Am anderen Ende des Rankings finden sich gleich drei Kommunen aus Baden-Württemberg: Offenburg, Lahr und Mannheim, das beim Hitze-Check im vergangenen Jahr sogar den letzten Platz belegt hatte.

Hitzewellen sind weltweit aufgrund des Klimawandels intensiver und auch wahrscheinlicher geworden – das geht mit gesundheitlichen Risiken insbesondere für Ältere oder Vorerkrankte einher. Damit wird auch die Anpassung von Städten an diese Bedingungen wichtiger.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hitze-Check der Umwelthilfe: Geringster Schutz in Offenburg
«Hitze-Check»

Hitze-Check der Umwelthilfe: Geringster Schutz in Offenburg

Schattige Parks machen die Hitze im Sommer erträglicher. Viel Beton bewirkt das Gegenteil. In Baden-Württemberg gibt es in einem Check der Deutschen Umwelthilfe gleich mehrere Negativ-Beispiele.

vor 22 Minuten

Heißes Pflaster: Diese Städte sind am stärksten betroffen
Sommerwetter

Heißes Pflaster: Diese Städte sind am stärksten betroffen

Baden-Württemberg im Hitzestress: Welche Städte heizen sich am meisten auf? Ein aktueller Hitze-Check zeigt, wo Beton und fehlendes Grün für Rekordtemperaturen sorgen.

12.06.2025

Städte im Hitze-Check: Heißes Mannheim, kühles Hattingen
Sommer

Städte im Hitze-Check: Heißes Mannheim, kühles Hattingen

Gerade in Städten kann sich Sommerhitze stauen. Doch Bäume, Parks und Teiche schaffen Abhilfe. Die Deutsche Umwelthilfe hat untersucht, wie gut das in deutschen Städten gelingt.

12.06.2025

Hitze-Check: Viele hessische Städte fallen durch
Deutsche Umwelthilfe

Hitze-Check: Viele hessische Städte fallen durch

Die Sommer in hessischen Städten werden für viele zur Belastung. Die Deutsche Umwelthilfe zeigt einigen die Rote Karte. Besonders betroffen: zwei Städte im Rhein-Main-Gebiet.

12.06.2025

Zu wenig Grün: Viele Städte fallen im Hitze-Check durch
Klimawandel

Zu wenig Grün: Viele Städte fallen im Hitze-Check durch

Wo viel asphaltiert ist, wird es im Sommer schnell unerträglich heiß. Hohe Bäume und Grünflächen können helfen. Doch gibt es davon genug?

30.07.2024