Hitzeperiode im Südwesten

Hitze im Südwesten hält an – nur wenig Abkühlung in Sicht

Ventilator an, Sonnencreme nicht vergessen: Im Südwesten bleibt’s heiß – und Gewitter bringen nur kurz Abkühlung. Bis der Regen kommt, ist Geduld gefragt.

Die Temperaturen werden nur leicht sinken, es bleibt heiß.(Archiv) Foto: Thomas Warnack/dpa
Die Temperaturen werden nur leicht sinken, es bleibt heiß.(Archiv)

Stuttgart (dpa/lsw) - Sonnencreme, Schattenplatz und möglichst viel Wasser dürften in Baden-Württemberg auch in den kommenden Tagen sehr gefragt sein. Denn ein Ende der Hitzephase in Baden-Württemberg ist trotz einer sehr kleinen Delle bei den Temperaturen vorerst nicht in Sicht. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet für den Südwesten auch in den kommenden Tagen Temperaturen rund um und auch jenseits der 30-Grad-Marke. Wer einen Ventilator besitzt, sollte ihn also in den nächsten Tagen nicht wegpacken. 

Es bleibt heiß

Der neue Tag bringt laut Vorhersage im Tagesverlauf zwar einige Quellwolken. Im Süden könnte es am Nachmittag sogar vereinzelt auch kräftiger regnen. Es bleibt aber fast überall heiß: Die Temperaturen erreichen laut DWD 28 Grad Richtung Frankenhöhe und bis zu 33 Grad in Südbaden, bei schwachem Nordostwind. Der DWD warnt für die Niederungen vor hoher Wärmebelastung. In der Nacht zum Donnerstag kühlt es auf 14 bis 7 Grad ab, der Himmel bleibt meist wolkenfrei.

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Am Donnerstag geht es laut DWD etwas moderater weiter – mit 26 Grad im Schwarzwald und örtlich 31 Grad am südlichen Oberrhein. Auch der Freitag startet demnach mit viel Sonne, bevor zum Abend hin Wolkenfelder aufziehen. Die Temperaturen erreichten dann wieder 26 bis 33 Grad. 

Geduld gefragt bis zum nächsten Regen

Wer auf Abkühlung hofft, braucht noch etwas Geduld. «Das Hoch ist sehr stabil», sagt DWD-Meteorologe Thomas Schuster. Erst am Sonntag soll die Wetterlage umschlagen, dann ist auch längerer Regen möglich.

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