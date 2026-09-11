Hitze verursacht Schäden an Straßen in Hessen

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Der Sommer hat nicht nur in der Natur Spuren hinterlassen, die Hitze hat auch Schäden an den Straßen in Hessen verursacht. Die Autobahnen sind davon stärker betroffen als andere Verkehrsstraßen, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur ergab.

Hintergrund ist, dass auf Autobahnen mehr und vor allem auch schwerere Fahrzeuge fahren, wie die Autobahn GmbH erläuterte, die im Auftrag des Bundes für die deutschen Autobahnen zuständig ist. Demnach gab es vier größere Schäden durch Hitze auf der A3, der A66, der A67 und der A643.

Einige kleinere Schäden gab es auch auf Landesstraßen sowie in Frankfurt und Fulda, wie die Verkehrsbehörde Hessen Mobil und die städtischen Pressestellen mitteilten. Die meisten Schäden seien behoben, einige Reparaturen stünden allerdings noch aus.

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Hellerer Asphalt soll Schäden vorbeugen

Eine Methode, um Hitzeschäden in Zukunft zu vermeiden, ist die Verwendung von hellerem oder widerstandsfähigerem Asphalt. Frankfurt, Kassel und Darmstadt verwendeten diese helleren Asphaltbeläge schon seit einigen Jahren, teilten die städtischen Pressestellen mit. Auch Hessen Mobil setzt auf diese Straßenbeläge.