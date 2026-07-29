Wetter

Hitzewelle nähert sich Höhepunkt - wann Gewitter drohen

Sonne satt und Sommerhitze: Im Südwesten wird es zur Wochenmitte richtig heiß. Der Höhepunkt der Hitzewelle kommt jedoch noch.

Die Wochenmitte wird im Südwesten hochsommerlich. (Archivbild) Foto: Thomas Warnack/dpa
Die Wochenmitte wird im Südwesten hochsommerlich. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Baden-Württemberg steuert auf den Höhepunkt der Hitzewelle zu. Laut Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) werden am Donnerstag am Oberrhein bis zu 39 Grad erreicht. Erst zum Nachmittag steigt mit Schauern und Gewittern die Unwettergefahr.

Schon im Laufe des Mittwochs wird es verbreitet sehr heiß. Bei viel Sonnenschein steigen die Temperaturen auf 31 Grad im höheren Bergland und bis zu 38 Grad bei Karlsruhe. Dazu weht ein schwacher Westwind, der zeitweise etwas auffrischt.

Donnerstag bringt Höhepunkt der Hitzewelle

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In der Nacht zum Donnerstag bleibt der Himmel meist sternenklar. Die Tiefstwerte liegen zwischen 22 und 14 Grad, örtlich bleibt es mit Werten um 20 Grad oder darüber tropisch warm. Auf den Schwarzwaldgipfeln sind starke bis stürmische Böen aus Südwest möglich.

Am Donnerstag scheint zunächst erneut vielerorts die Sonne. Am Nachmittag ziehen von Westen Wolken auf, dazu können sich einzelne Schauer oder kurze Gewitter entwickeln. Die Temperaturen erreichen 32 Grad im höheren Bergland, etwa 35 Grad in Oberschwaben, rund 37 Grad in Stuttgart und bis zu 39 Grad am Oberrhein. Der Westwind weht mäßig und frischt vor allem am Nachmittag mit starken, zeitweise auch stürmischen Böen auf. Bei Gewittern sind Sturmböen möglich.

Gewitterrisiko steigt zum Freitag

In der Nacht zum Freitag ist es teils wolkig, teils klar. Vereinzelt sind Schauer und kurze Gewitter nicht ausgeschlossen. Die Temperaturen gehen auf 21 bis 15 Grad zurück. In exponierten Lagen des Schwarzwaldes treten erneut starke bis stürmische Böen aus Südwest auf.

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