Oberndorf (dpa/lsw) - Der Waffenhersteller Heckler & Koch profitiert weiter von einer starken Nachfrage. Von Januar bis September verdiente das Unternehmen unter dem Strich 55,8 Millionen Euro, wie Vorstandschef Jens Bodo Koch in Oberndorf mitteilte. Im Vorjahreszeitraum waren es lediglich 25,4 Millionen Euro. Der Umsatz kletterte von 279,1 auf 396,4 Millionen Euro.

Koch sagte, die wirtschaftliche Stärke ermögliche es, weiter in Produktionskapazitäten, innovative Technologien und die Fähigkeiten der Mitarbeiter zu investieren. Erst kürzlich hatte der Waffenhersteller einen Großauftrag der französischen Armee verkündet. Nachdem das Unternehmen 2016 erstmals einen großen Auftrag aus Paris bekam und seither rund 100.000 Sturmgewehre geliefert hatte, erhielt H&K nun eine weitere große Order für mehr als 70.000 Sturmgewehren plus Zubehör binnen zehn Jahren.

Heckler & Koch stellt Sturmgewehre, Maschinengewehre, Pistolen und Granatwerfer her. Die Firma ist auf Wachstumskurs, im vergangenen Jahr machte sie einen Umsatz von 393 Millionen Euro und damit so viel wie noch nie in der Firmengeschichte. Es war ein Zuwachs um 14,4 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor. Der Gewinn schnellte um ein Viertel auf 39,5 Millionen Euro nach oben.

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