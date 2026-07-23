Hochbetagte Frau lässt Betrügerin abblitzen
Falsche Polizisten, Gasableser oder städtische Bedienstete haben schon so manchen Rentner um sein Erspartes gebracht. Jetzt hat es eine Frau mit einer neuen Variante versucht. Vergeblich.
Weißenborn (dpa/lrs) - Eine hochbetagte Frau hat sich im nordhessischen Weißenborn erfolgreich gegen eine mutmaßliche Trickbetrügerin gewehrt. Die Unbekannte hatte sich unter dem Vorwand, das Wohlbefinden älterer Menschen in ihren Häusern überprüfen zu wollen, Zugang zum Haus der mobil eingeschränkten Seniorin verschafft und vergeblich versucht, an Wertgegenstände, Schmuck oder Geld zu gelangen, wie die Polizei in Eschwege berichtete.
Unbekannte versucht der Frau Ringe vom Finger zu ziehen
Die Beschuldigte habe zunächst an der Haustür geklingelt und die Bewohnerin dann sogleich in ihre Wohnung zurückgedrängt. Sie öffnete sämtliche Türen und einen Schrank - offenbar auf der Suche nach Wertgegenständen, wie es im Polizeibericht heißt. Aufgrund ihrer eingeschränkten Mobilität konnte ihr die Bewohnerin nicht in alle Räume folgen.
Die mutmaßliche Täterin habe jedoch nichts gefunden und versuchte auf der Suche nach Schmuck, der Bewohnerin gewaltsam ihre Ringe von ihren Fingern abzuziehen. Die alte Frau setzte sich jedoch erfolgreich zur Wehr, ging auch nicht auf die anschließende Bettelei der Täterin nach Geld ein, sondern drohte ihr vielmehr, die Polizei zu rufen. Daraufhin flüchtete die in das Haus eingedrungene Frau zu Fuß in unbekannte Richtung - ohne jede Beute.