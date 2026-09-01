Bahntrasse

Hochgeschwindigkeitskorridor nach Paris: Städte machen Druck

Mannheim, Kaiserslautern, Saarbrücken und Ludwigshafen wollen beim deutsch-französischen Verkehrsprojekt mehr Tempo. Deutschland müsse seine Streckenengpässe beseitigen.

In einem Papier fordern die Oberbürgermeister die Umsetzung des "HGV-Korridors 2040" (HGV = Hochgeschwindigkeitsverkehr) der Europäischen Kommission. (Symbolbild) Foto: Michael Evers/dpa
In einem Papier fordern die Oberbürgermeister die Umsetzung des "HGV-Korridors 2040" (HGV = Hochgeschwindigkeitsverkehr) der Europäischen Kommission. (Symbolbild)

Ludwigshafen (dpa) - In der Diskussion über den Hochgeschwindigkeitskorridor nach Paris bis 2040 fordern vier Oberbürgermeister aus dem Südwesten mehr Tempo. Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) solle sich dafür einsetzen, dass die Planungen zum Ausbau der Trasse für das zentrale deutsch-französische Infrastrukturprojekt endlich beginnen, teilten Christian Specht (Mannheim), Beate Kimmel (Kaiserslautern), Uwe Conradt (Saarbrücken) und Klaus Blettner (Ludwigshafen) mit. Deutschland müsse die Streckenengpässe beseitigen.

«Deutschland und Frankreich sind das wirtschaftliche und politische Herz Europas», betonte Conradt (CDU). «Dazu gehören leistungsfähige Verbindungen.» Kimmel (SPD) unterstrich, dass zwischen Kaiserslautern und Mannheim «einer der entscheidenden Engpässe dieser europäischen Verbindung» liege. «Wir fordern, dass endlich untersucht wird, wie dieser Engpass dauerhaft überwunden werden kann.»

Zentraler Knoten im europäischen Schienennetz

Ein Schwerpunkt liege auf dem Ausbau der Bahnknoten. «Mannheim ist einer der zentralen Knoten im deutschen und europäischen Schienennetz», erklärte Specht (CDU). «Ein leistungsfähiger westlicher Zulauf aus Richtung Paris, Saarbrücken und Kaiserslautern stärkt deshalb nicht nur unsere drei Städte, sondern das gesamte Netz. Mehr Kapazität und zuverlässigere Verbindungen schaffen zusätzliche Spielräume für Fern-, Regional- und Güterverkehr.»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Die Verbindung sei für die Region von großer Bedeutung, sagte Blettner (CDU). «Eine schnelle, zuverlässige Schienenverbindung nach Paris stärkt ganz konkret unseren Wirtschaftsstandort.»

Mit Blick auf die geplante Sanierung der Strecke zwischen Forbach und Ludwigshafen forderten die Oberbürgermeister eine frühzeitige Abstimmung mit den betroffenen Kommunen. Sie appellierten an die Deutsche Bahn, durch Teilstreckensperrungen die Erreichbarkeit der Städte aufrechtzuerhalten - und so eine wirtschaftlich tragfähige Lösung zu finden.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Schifffahrt

Projekt soll Engpässe im Rhein beseitigen

Der Rhein ist nicht nur Schauplatz vieler Sagen, er ist auch eine immens wichtige Verkehrsader - und eine mit Engpässen. Die sollen beseitigt werden, nicht einfach in dem komplexen Fluss-Ökosystem.

22.03.2024

GDL-Streik: Bahnverkehr in der Rhein-Neckar-Region massiv beeinträchtigt
Rhein-Neckar

GDL-Streik: Bahnverkehr in der Rhein-Neckar-Region massiv beeinträchtigt

Aufgrund des Streiks der GDL (Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer) kommt es im Fern- und Nahverkehr bis einschließlich 12. Januar zu Verspätungen. Ein Überblick:

10.01.2024

Flugsicherung

Engpässe im deutschen Luftraum mit Technik beseitigen

Trotz schleppender Erholung des zivilen Flugverkehrs nach der Corona-Delle wird es im deutschen Luftraum schon wieder eng. Nicht nur aus Kostengründen will die Flugsicherung eine technische Lösung.

12.12.2023

Verkehr

ICE Berlin-Paris: Minister für Route über Karlsruhe

19.06.2023

Zugverbindung

ICE von Berlin nach Paris: Welche Strecke wird's?

Über Karlsruhe und Straßburg oder Kaiserslautern und Saarbrücken? Das ist die Frage, die sich bei der umsteigefreien Zugverbindung von Berlin nach Paris stellt.

10.06.2023