Hochsommer in Hessen - Neue Woche bringt bis zu 33 Grad

Offenbach (dpa/lhe) - Der Hochsommer ist zurück: Sonne und bis zu 33 Grad erwarten die Menschen in Hessen in der neuen Woche. Die Wolken ziehen schon im Verlauf des Sonntags zunehmend ab und die Temperaturen erreichen bis zu 23 bis 26 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach mitteilte.