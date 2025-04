Hoeneß bittet um Nachsicht: Undav soll «die Zeit bekommen»

Stuttgart (dpa/lsw) - Trainer Sebastian Hoeneß vom VfB Stuttgart bittet bei all der medialen Kritik und Ungeduld einiger Fans um Nachsicht bei Stürmer Deniz Undav. «Über ihn wird ja viel gesprochen, aber das muss man auch mal einordnen: Er hat sich in die Herzen der Stuttgarter Fans katapultiert - das war ein Raketenstart», erinnerte der 42-Jährige vor dem Spiel in der Fußball-Bundesliga gegen den SV Werder Bremen an Undavs furiose Vorsaison. Damals leistete der Torjäger einen großen Beitrag zur Vizemeisterschaft des VfB.