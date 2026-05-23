Fußball

Hoeneß über Kane: Bester Bayern-Transfer der Geschichte

Harry Kane trifft beim Pokal-Triumph des FC Bayern dreimal. Uli Hoeneß erklärt den Topstürmer danach für unverkäuflich.

Der FC Bayern will den Weg mit Harry Kane fortsetzen. Foto: Michael Kappeler/dpa
Der FC Bayern will den Weg mit Harry Kane fortsetzen.

Berlin (dpa) - Bayern-Ehrenpräsident Uli Hoeneß hat Stürmerstar Harry Kane nach dessen Dreierpack im Pokalfinale geadelt und für unverkäuflich erklärt. «Das war der beste Transfer, den wir je gemacht haben», sagte Hoeneß in der ARD über den Engländer und stellte klar: «Der FC Bayern ist ein Käufer-Verein, kein Verkäufer-Verein.»

Der Vertrag von Kane bei den Münchnern gilt noch bis zum Sommer 2027. Angeblich soll der FC Barcelona an einer Verpflichtung des 32-Jährigen, der die Bayern beim 3:0-Sieg gegen den VfB Stuttgart mit einem Hattrick zum 21. Pokal-Triumph schoss, interessiert sein. Hoeneß reagierte gelassen auf entsprechende Spekulationen. Kane werde auf jeden Fall bei den Bayern bleiben. «Außerdem hat Barcelona doch gar kein Geld», sagte der 74-Jährige.

Auch Bayern-Trainer Vincent Kompany schwelgte in Superlativen. «Er ist beeindruckend. Es ist nicht nur seine überragende Qualität, sondern auch seine Persönlichkeit für die Gruppe. Keine Ahnung, wie man so viele Tore in seiner Karriere schießen kann und dann trotzdem dasteht wie einer von allen», sagte Kompany.

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