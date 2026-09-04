Hoffenheim empfängt BVB mit Kramaric und ohne Asllani

Sinsheim (dpa) - Die TSG Hoffenheim kann beim Bundesliga-Topspiel auf einen fitten Borussia-Dortmund-Spezialisten Andrej Kramaric bauen. Der kroatische Routinier und Sturmkollege Tim Lemperle (fehlte aufgrund einer Sperre) sollen am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen den deutschen Vize-Meister dabei sein. «Beide haben sich angeboten, dass sie im Kader sein werden. Wir müssen aber auch sehr, sehr gut wechseln können», sagte Cheftrainer Christian Ilzer.

Kramaric fehlt noch Wettkampfhärte

Gerade Kramaric hat häufig bewiesen, dass ihm der BVB liegt. Im April traf er beim 2:1-Heimerfolg seiner TSG doppelt gegen das Team von Trainer Niko Kovac. Im Jahr 2020 gelang dem Offensivspieler beim 4:0-Sieg in Dortmund sogar ein seltener Viererpack. «Andrej Kramaric hat seine Operation vollständig überwunden. Ihm fehlen die Wettkämpfe auf hohem Level», sagte Ilzer. Er dürfte am zweiten Spieltag als Joker gebraucht werden.

Weiterhin nicht dabei sein wird Fisnik Asllani, der wegen Knieproblemen ein paar Wochen fehlte und nun Trainingsrückstand hat. Der Stürmer aus dem Kosovo sollte im Sommer zu RB Leipzig wechseln, doch der Transfer platzte kurz vor dem Abschluss.

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Buttermesser bei Schießerei?

Hoffenheim droht nach der 2:3-Enttäuschung beim 1. FC Köln ein kleiner Liga-Fehlstart. «Die Gegner kommen gerade richtig, wir wollen diese Herausforderungen. Wir wollen diese Brocken», sagte der Österreicher Ilzer. Er verglich die Spiele mit einem Windkanal. «Ein laues Lüftchen wird nicht die Erkenntnisse geben. Gleich den Windkanal auf Vollgas, um ein Bewusstsein zu entwickeln, was wir noch zu tun haben», fügte der 48-Jährige an.

Ilzer wurde zudem nach seiner eigenen Aussage aus der Vorsaison befragt, man sei in der Bundesliga-Spitzengruppe «mit Buttermesser Teil einer Schießerei». Auf ein vergleichbares Wortspiel ließ er sich diesmal nicht ein. Ilzer sagte: «Ich glaube, es sind richtig coole Herausforderungen.»