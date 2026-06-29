Hoffenheim fordert Tottenham im Doppelpack
Der Bundesligist spielt in der neuen Saison international - und testet das schon mal in London gegen einen renommierten Premier-League-Club.
Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim bestreitet zum Abschluss ihrer Sommervorbereitung zwei Testspiele bei Tottenham Hotspur. Die Kraichgauer treten erst am 15. August (15.00 Uhr Ortszeit/16.00 Uhr MESZ) in London vor Fans im Stadion an. Einen Tag später misst sich der nordbadische Bundesligist von Trainer Christian Ilzer erneut mit dem englischen Premier-League-Club auf deren Trainingsgelände unter Ausschluss der Öffentlichkeit, wie der Europa-League-Teilnehmer mitteilte.
Test für die Europa-League-Saison
«Gerade auch im Hinblick auf die anstehende Europa-League-Saison ist dieses Spiel ein wichtiger und guter Test, auch für die eigenen Abläufe, die mit diesen zusätzlichen Reisen auf uns zukommen», sagte TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker. Tottenham gewann 2025 die Europa League, musste in der abgelaufenen Saison aber lange um den Klassenerhalt bangen.