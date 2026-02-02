Transfers

Hoffenheim holt Paderborns Talent Luis Engelns

Mit nur 18 Jahren hat Luis Engelns in Paderborn schon einiges an Zweitliga-Erfahrung gesammelt. Jetzt muss ihn der Club ziehen lassen.

Luis Engelns spielt künftig für Bundesligist Hoffenheim. (Archivbild) Foto: David Inderlied/dpa
Luis Engelns spielt künftig für Bundesligist Hoffenheim. (Archivbild)

Zuzenhausen (dpa) - Die TSG Hoffenheim hat Mittelfeldtalent Luis Engelns vom SC Paderborn verpflichtet. Der 18-Jährige soll beim nordbadischen Fußball-Bundesligisten langfristig aufgebaut werden, wie der Club ohne Angaben zur Vertragsdauer mitteilte. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

Bereits 29 Zweitliga-Spiele

«Luis ist ein sehr spannender Spieler mit ausgeprägter Spielintelligenz und einer hohen Präsenz im zentralen Mittelfeld», sagte Paul Pajduch, Technischer Direktor bei der TSG. Engelns feierte im Oktober 2024 beim Spiel der Paderborner in Kaiserslautern sein Zweitliga-Debüt. Insgesamt hat der U19-Nationalspieler in dieser Spielklasse bereits 29 Partien bestritten.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Lücke geschlossen»: Heidenheim holt Talent von Hoffenheim
Fußball-Bundesliga

«Lücke geschlossen»: Heidenheim holt Talent von Hoffenheim

Im Bundesliga-Abstiegskampf legt der 1. FC Heidenheim personell nach. Ein Linksverteidiger kommt aus Hoffenheim. Ein anderer Abwehrspieler verlässt den FCH vorerst. Weitere Veränderungen sind möglich.

02.01.2026

Eintracht holt Hoffenheim-Talent Amaimouni-Echghouyab
Transfer

Eintracht holt Hoffenheim-Talent Amaimouni-Echghouyab

In der Regionalliga und in der 3. Liga hat ein Talent der TSG Hoffenheim auf sich aufmerksam gemacht. Das schließt sich nun Eintracht Frankfurt an.

02.01.2026

Dynamo Dresden holt Talent Faß aus Hoffenheim
2. Fußball-Liga

Dynamo Dresden holt Talent Faß aus Hoffenheim

Aufsteiger Dynamo Dresden holt sich für die Offensive ein Talent aus Sinsheim. Mit seiner Athletik und Größe soll er künftig auch bei den Männern eine Rolle spielen.

18.06.2025

SV Wehen Wiesbaden holt Talent vom HSV
Fußball-Transfer

SV Wehen Wiesbaden holt Talent vom HSV

Wehen Wiesbaden plant schon vor Saisonende für die nächste Spielzeit. Ein Mittelfeldtalent wird verpflichtet.

14.05.2025

Bundesliga

Bericht: VfB Stuttgart holt Kölner Talent Simnica

20.06.2023