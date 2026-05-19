Bundesliga

Hoffenheim holt U20-Nationalspieler Lenz aus Bochum

Die TSG Hoffenheim sichert sich die Dienste von Mittelfeld-Talent Cajetan Lenz. Der 19-Jährige soll in der Bundesliga den nächsten Entwicklungsschritt machen.

Cajetan Lenz wechselt vom VfL Bochum zur TSG Hoffenheim. (Archivbild) Foto: Anke Waelischmiller/dpa
Cajetan Lenz wechselt vom VfL Bochum zur TSG Hoffenheim. (Archivbild)

Zuzenhausen (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den U20-Nationalspieler Cajetan Lenz verpflichtet. Der 19 Jahre alte Defensivspieler kommt vom Zweitligisten VfL Bochum und erhält bei der TSG einen langfristigen Vertrag, wie der Verein mitteilte.

Der Deutsch-Schweizer schaffte in der abgelaufenen Saison seinen Durchbruch bei den Profis und absolvierte 34 Pflichtspiele für die Bochumer. In Hoffenheim soll er nun den nächsten Entwicklungsschritt gehen. 

«Cajetan hat seine enormen Qualitäten in der 2. Liga bereits über eine Saison konstant unter Beweis gestellt. Er bringt bemerkenswerte Anlagen mit und nahm trotz seines jungen Alters bei seinem Club schon eine zentrale Rolle ein», sagte Hoffenheims Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker über den Neuzugang.

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