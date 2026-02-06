Hoffenheim im Topspiel beim FC Bayern, VfB gegen St. Pauli
Hoffenheim hofft auch bei Rekordmeister Bayern München auf einen Erfolg, Heidenheim will gegen den HSV die Wende im Abstiegskampf. Der VfB spielt gegen St. Pauli, Freiburg gegen Werder.
Stuttgart (dpa/lsw) - Die TSG 1899 Hoffenheim tritt im Topspiel der Fußball-Bundesliga am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) bei Rekordmeister FC Bayern München an. Die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer hat zuletzt fünf Spiele nacheinander gewonnen und würde mit einem weiteren Sieg bis auf sechs Punkte an den Tabellenführer aus München heranrücken.
VfB in St. Pauli, Heidenheim im Kellerduell gegen HSV
Auch der Tabellenvierte VfB Stuttgart will seine Erfolgsserie im Spiel beim Vorletzten FC St. Pauli heute (15.30 Uhr/Sky) ausbauen und den fünften Pflichtspielsieg nacheinander feiern. Am anderen Ende der Tabelle hofft Schlusslicht 1. FC Heidenheim im Heimspiel gegen den Hamburger SV auf eine Wende im Abstiegskampf. Der SC Freiburg empfängt den SV Werder Bremen, der erstmals unter dem neuen Trainer Daniel Thioune spielt. Auch diese beiden Partien finden heute um 15.30 Uhr (Sky) statt.