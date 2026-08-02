Transfer bahnt sich an

Hoffenheim ohne Asllani ins Trainingslager

Fisnik Asllani wird die TSG 1899 Hoffenheim im Sommer wohl verlassen. Ein Wechsel des Stürmers steht kurz bevor.

Fisnik Asllani wird künftig wohl nicht mehr im Trikot der TSG Hoffenheim jubeln. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Fisnik Asllani wird künftig wohl nicht mehr im Trikot der TSG Hoffenheim jubeln. (Archivbild)

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Der von einigen Top-Clubs umworbene Fisnik Asllani ist nicht mit der TSG 1899 Hoffenheim ins Trainingslager nach Seefeld gereist. Das gaben die Kraichgauer bekannt. Damit wird ein Transfer des 23 Jahre alten Stürmers in den kommenden Tagen immer wahrscheinlicher. 

Asllani hatte schon am Samstag beim Hoffenheimer 3:0-Sieg im Testspiel gegen den Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC gefehlt. Der Angreifer steht beim Bundesliga-Rivalen RB Leipzig ganz oben auf der Wunschliste. Auch Borussia Dortmund und der FC Barcelona hatten Interesse an dem kosovarischen Nationalspieler gezeigt.

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