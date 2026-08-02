Hoffenheim ohne Asllani ins Trainingslager
Fisnik Asllani wird die TSG 1899 Hoffenheim im Sommer wohl verlassen. Ein Wechsel des Stürmers steht kurz bevor.
Zuzenhausen (dpa/lsw) - Der von einigen Top-Clubs umworbene Fisnik Asllani ist nicht mit der TSG 1899 Hoffenheim ins Trainingslager nach Seefeld gereist. Das gaben die Kraichgauer bekannt. Damit wird ein Transfer des 23 Jahre alten Stürmers in den kommenden Tagen immer wahrscheinlicher.
Asllani hatte schon am Samstag beim Hoffenheimer 3:0-Sieg im Testspiel gegen den Fußball-Zweitligisten Karlsruher SC gefehlt. Der Angreifer steht beim Bundesliga-Rivalen RB Leipzig ganz oben auf der Wunschliste. Auch Borussia Dortmund und der FC Barcelona hatten Interesse an dem kosovarischen Nationalspieler gezeigt.