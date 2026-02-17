Hoffenheim verlängert mit Leistungsträger Coufal
Der Tscheche Coufal gehört in seiner TSG-Premierensaison gleich zu den Leistungsträgern der Hoffenheimer. Nach einem halben Jahr im Verein gibt es direkt einen neuen Vertrag für den Abwehrspieler.
Sinsheim (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat den Vertrag mit dem in dieser Saison überzeugenden Abwehrspieler Vladimír Coufal nach etwa einem halben Jahr im Verein verlängert. Das teilte der Tabellendritte mit, aber nannte keine Details zur Vertragslaufzeit.
«Vlad bringt enorme Erfahrung mit und gibt unserer Mannschaft auf der rechten Seite viel Stabilität. Mit seiner Professionalität, seiner Mentalität und natürlich seinen Leistungen ist er sowohl auf als auch neben dem Platz ein wichtiger Bestandteil unseres Teams», wurde Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker in der Mitteilung zitiert.
Erst seit August dabei
Der Rechtsverteidiger Coufal begeistert seit Monaten die Fans der TSG. Erst im August war der 33 Jahre alte tschechische Nationalspieler in den Südwesten gewechselt. Der Profi hat einen großen Anteil daran, dass die TSG in dieser Saison oben mitspielt. Coufal absolvierte bislang 22 von 22 möglichen Ligaspielen und wird bei seinen Einsätzen - wenn überhaupt - nur für wenige Minuten ausgewechselt.
Vor seinem Wechsel zu den Kraichgauern absolvierte der Defensivspieler seit 2020 180 Pflichtspiele für den englischen Erstligisten West Ham United. Für die tschechische Nationalmannschaft lief er bisher in 59 Partien auf.