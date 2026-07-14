Aufstiegsheld bei Elversberg

Hoffenheim verlängert Vertrag mit Mittelfeldspieler Conté

Nach einer starken Saison bei Elversberg kehrt Bambasé Conté als Aufstiegsheld zurück nach Hoffenheim. Beim Europa-League-Teilnehmer will der 23-Jährige den nächsten Schritt gehen.

Bambasé Conté bleibt der TSG 1899 Hoffenheim erhalten. (Archivbild) Foto: Harry Langer/dpa
Bambasé Conté bleibt der TSG 1899 Hoffenheim erhalten. (Archivbild)

Zuzenhausen (dpa) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim hat den Vertrag mit Bambasé Conté vorzeitig langfristig verlängert. Zur konkreten Laufzeit machten die Kraichgauer jedoch keine Angaben.

Conté spielt seit 2018 für Hoffenheim, war in den vergangenen Jahren aber mehrmals verliehen worden. In der Saison 2024/2025 lief er für den Karlsruher SC auf, in der vergangenen Spielzeit schaffte der Mittelfeldspieler mit der SV Elversberg den erstmaligen Aufstieg in die Bundesliga. Zum Aufstieg steuerte der 23-Jährige vier Tore und sechs Vorlagen bei.

«Tolle Saison» mit Elversberg

«Bamba hat in Elversberg eine tolle Saison gespielt und sich enorm entwickelt. Er war ein zentrales Element des Spiels, auch über die bloße Anzahl der Einsätze sowie Tore hinaus. Er hatte einen großen Anteil am Bundesliga-Aufstieg der SV Elversberg», sagte Paul Pajduch, Sportdirektor Lizenzmannschaft bei der TSG.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Conte sei als «gereifter Spieler» nach Hoffenheim zurückgekehrt, hieß es in der Mitteilung des Europa-League-Teilnehmers. Als «Zeichen der großen Wertschätzung und des Vertrauens» sei der Vertrag deshalb langfristig ausgedehnt worden.

Conté ist «voller Vorfreude»

«Die Leihen waren für mich enorm wertvoll und wurden mit dem Aufstieg mit der SV Elversberg gekrönt. Umso mehr blicke ich voller Vorfreude auf die Zeit, die nun kommt», erklärte Conté und fügte hinzu: «Ich will bei der TSG den nächsten Schritt gehen und dazu beitragen, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen.»

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
«Fiebertraum» bei Aufsteiger Elversberg - Fortuna stürzt ab
2. Bundesliga

«Fiebertraum» bei Aufsteiger Elversberg - Fortuna stürzt ab

Riesenjubel in Spiesen-Elversberg, Tristesse bei Hannover und Fortuna Düsseldorf: Am letzten Spieltag der 2. Bundesliga bleiben Auf- und Abstieg bis zum Ende spannend. Ein Traditionsclub fällt tief.

17.05.2026

Hoffenheim gibt Mokwa nach Elversberg ab
Fußball

Hoffenheim gibt Mokwa nach Elversberg ab

Nach dem Abgang von Senkrechtstarter Younes Ebnoutalib wird die SV Elversberg bei der Suche nach einem Nachfolger bei der TSG 1899 Hoffenheim fündig. Eine Rückkehr zum Bundesligisten ist aber möglich.

03.01.2026

Elversberg leiht Conté von Hoffenheim aus
Fußball-Transfers

Elversberg leiht Conté von Hoffenheim aus

Bambasé Conté spielt eine Saison in Karlsruhe. Jetzt zieht der Stürmer innerhalb der 2. Liga weiter.

17.06.2025

Nach Leihe bei Elversberg: Hoffenheim setzt auf Damar
Fußball

Nach Leihe bei Elversberg: Hoffenheim setzt auf Damar

Hoffenheim bindet den aktuell an die SV Elversberg ausgeliehenen Muhammed Damar langfristig an sich. Bevor der 21-Jährige in den Kraichgau zurückkehrt, will er mit der SV Elversberg aufsteigen.

21.05.2025

Fußball

TSG Hoffenheim verliert Testspiel gegen Elversberg

12.07.2023