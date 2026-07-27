Hoffenheim verleiht Orban in die Türkei
Gift Orban verlässt Hoffenheim erneut auf Leihbasis. In der kommenden Saison spielt der Nigerianer für Amed SFK in der türkischen Süper Lig.
Zuzenhausen (dpa/lsw) - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim gibt seinen Stürmer Gift Orban auf Leihbasis an den türkischen Club Amed SFK ab. Der 24-jährige Nigerianer spielt damit in der kommenden Saison in der Süper Lig, wie die Hoffenheimer mitteilten. Orban war in der vergangenen Spielzeit bereits an den italienischen Erstligisten Hellas Verona ausgeliehen.
«Nach seiner guten Scorer-Quote bei Hellas Verona haben wir mehrere Anfragen für ihn erhalten. Gemeinsam haben wir uns für den Transfer zu Amed SFK entschieden, wo er seine Qualitäten in einer intensiven Liga unter Beweis stellen kann», sagte TSG-Sportdirektor Paul Pajduch. Der Vertrag beinhalte eine Kaufoption. Orban war im Januar 2025 von Olympique Lyon nach Hoffenheim gewechselt und traf in 13 Bundesliga-Spielen viermal für die Hoffenheimer.