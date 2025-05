Hoffenheim will Klassenverbleib in Wolfsburg perfekt machen

Wolfsburg (dpa) - Die TSG 1899 Hoffenheim kann am Freitagabend den Klassenverbleib in der Fußball-Bundesliga perfekt machen. Um die sportliche Rettung aus eigener Kraft zu schaffen, benötigt der Tabellen-15. einen Sieg beim VfL Wolfsburg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN). Zwei Spieltage vor dem Saisonende beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz fünf Punkte, auf den ersten Abstiegsplatz sechs Zähler.