Bild
Bundesliga

Hoffenheim will sich gegen Leverkusen beweisen

Wird es der sechste Heimsieg oder kann Leverkusen die TSG Hoffenheim stoppen? Coach Ilzer erwartet ein Spitzenspiel.

Christian Ilzer und seine Spieler wollen auch gegen Leverkusen wieder jubeln. Foto: Uwe Anspach/dpa
Christian Ilzer und seine Spieler wollen auch gegen Leverkusen wieder jubeln.

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Die Favoritenrolle will sich die TSG 1899 Hoffenheim gegen Bayer 04 Leverkusen nicht zuschieben lassen. Coach Christian Ilzer führte mehrere Aspekte auf, die den Gegner zu einer «der besten Mannschaften Deutschlands» machen. «Wir sind der Herausforderer und es wird eine große Herausforderung für uns werden. Wir wissen, was uns erwartet», sagte der Österreicher vor dem Bundesliga-Rückrundenauftakt am Samstag (15.30 Uhr/Sky). 

Das Momentum liegt aktuell jedoch eher bei seinem Team. Nach dem furiosen 5:1 gegen Mönchengladbach ist das Selbstbewusstsein der Kraichgauer noch weiter gewachsen. Leverkusen hingegen kassierte bei seinem Auftaktspiel am vergangenen Wochenende eine herbe Klatsche gegen den VfB Stuttgart. Die Partie unter der Woche in Hamburg fiel dem Wetter zum Opfer. «Euphorie bringt Energie, die wollen wir behalten. Es braucht aber eine extreme Bereitschaft», sagte Ilzer.

Rotation möglich - Prömel wieder fit, Hajfari zurück

In der Tabelle trennen Hoffenheim als Fünften und den Sechsten Leverkusen gerade einmal ein Punkt. Ziel beider Teams ist die Qualifikation für die Champions League. «Wir machen uns Gedanken, wie wir den Weg gestalten wollen. Der nächste ist Leverkusen», sagte der 48-Jährige. 

Entsprechend werde er sein Personal auch am Gegner adaptieren. Daher sind trotz der Gala-Vorstellung zuletzt Änderungen in der Startelf möglich. Grischa Prömel, der angeblich von Stuttgart umworben wird, ist wieder fit und auch Bazoumana Touré ist wieder eine Option. In der Abwehr dürfte Albian Hajdari nach abgesessener Gelbsperre seinen Platz wieder einnehmen.

