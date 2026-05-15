Hoffenheimer «Gewinner» wollen in die Champions League

Zuzenhausen (dpa/lsw) - Kann sich Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim im Saisonfinale am Samstag (15.30 Uhr/Sky) bei Borussia Mönchengladbach den ganz großen Traum von der Champions League erfüllen? Dafür sind die Kraichgauer auch auf Mithilfe der Konkurrenz angewiesen, denn noch ist der VfB Stuttgart in der Pole-Position um den letzten Platz für die Königsklasse.

Druck verspüren die Kraichgauer nicht. «Wir sind Gewinner, haben den von Vielen kolportierten Kampf gegen den Abstieg schon längst gewonnen. Wir fühlen uns als absolute Gewinner und bestreiten das Spiel als Gewinner», sagte Coach Christian Ilzer. «Wir haben gezeigt, dass man aus einem Dorf nach den ganz großen Dingen in der Bundesliga greifen kann. Wir sind international qualifiziert. Welcher Wettbewerb wird sich zeigen.»

Ilzer: «Wie Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel»

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal! Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert. Zum Kanal Impressum

Die Vorfreude auf die Partie ist groß, schließlich könne man noch ins allerhöchste Regal der Preisverleihung greifen. Es sei aber nie das Ziel, ein Finale zu bestreiten, sondern zu gewinnen. «Das wird schwer genug. Wir gehen mit viel Zuversicht und gut vorbereitet rein», sagte Ilzer, der personell aus dem Vollen schöpfen kann.

Für Ilzer und Co. ist es laut eigenem Bekunden ein Spiel wie jedes andere, wo noch einmal der TSG-Fußball gezeigt werden soll, der die Mannschaft über die Saison ausgezeichnet hat. Jegliche Form von Hektik sei daher nicht angebracht. «Ich sehe es wie ein großes Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel. Wir haben es geschafft, an einem finalen Tisch mit Bayern, Dortmund, Leipzig, Stuttgart und Leverkusen zu sitzen», sagte der Österreicher. Drei Teams hätten ihre Kegel schon ins Ziel gebracht. «Wir fighten noch um diesen finalen Platz.»

Ilzer: «Komplett ausquetschen»