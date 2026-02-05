Fußball-Bundesliga

Hoffenheimer Turbulenzen: Auch Schicker vor dem Absprung?

Die TSG 1899 Hoffenheim kommt - inmitten des sportlichen Höhenflugs - nicht zur Ruhe. Dietmar Hopp stellt sich an die Seite des letzten verbliebenen Geschäftsführers und Erfolgsmanagers.

Geht er auch bei der TSG Hoffenheim? Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker. Foto: Uwe Anspach/dpa
Geht er auch bei der TSG Hoffenheim? Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker.

Zuzenhausen (dpa) - Mäzen Dietmar Hopp wehrt sich gegen Berichte, wonach beim Machtkampf bei der TSG 1899 Hoffenheim auch noch Sport-Geschäftsführer Andreas Schicker vor dem Absprung steht. Er werde den Österreicher «aus voller Überzeugung und mit ganzem Herzen auf unserem gemeinsamen Weg in den internationalen Fußball unterstützen», sagte der 85-Jährige in einer vom Fußball-Bundesligisten übermittelten Stellungnahme. 

WNOZ WhatsApp-Kanal

Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal.

Zum Kanal

Impressum

«Andi Schicker ist ein fantastischer Manager und ein wunderbarer Mensch. Er ist der Architekt und Garant für den größten sportlichen Erfolg unserer TSG seit sehr langer Zeit und stellvertretend für alle Fans und Unterstützer des Vereins», sagte Hopp demnach weiter. 

Auch Marketing-Mann Jost musste gehen

Bei den Kraichgauern tobt seit Monaten ein Machtkampf um den Einfluss Hopps. Am Mittwoch hatte die TSG mitgeteilt, dass man sich einvernehmlich auf das Ende der Zusammenarbeit mit Marketing-Geschäftsführer Tim Jost geeinigt habe. Während die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer vor dem Spitzenspiel am Sonntag (17.30 Uhr/DAZN) beim FC Bayern München als Tabellendritter auf Champions-League Kurs liegt, kommt der Verein nicht zur Ruhe. 

«Bild» und «Kicker» berichten nun, dass auch Schicker zur Disposition steht. Dabei hat der Sport-Geschäftsführer großen Anteil am Aufschwung beim letztjährigen Abstiegskandidaten: Mit zahlreichen neuen Spielern war dem 39-Jährigen und seinem Landsmann Ilzer der Umbruch mehr als gelungen. Schicker war schon Ende vergangenen Jahres vom VfL Wolfsburg umworben worden.

Schicker will «sportliche Erfolgsgeschichte fortschreiben»

«Mir geht es darum, die sportliche Erfolgsgeschichte der TSG Hoffenheim fortzuschreiben. Daher liegt mein Fokus auf unserem Spitzenspiel am Sonntag, wenn wir bei Bayern München antreten», sagte Schicker (Vertrag bis 2029) nun. Er soll bei einer Neuaufstellung der Geschäftsführung möglicherweise zum Sportdirektor herabgestuft werden, was Schicker nach dpa-Informationen nicht akzeptieren würde.

Innerhalb weniger Monate ist Jost, der erst im Dezember 2024 ins Amt gekommen war, bereits die vierte Führungskraft, die bei den Hoffenheimern geht. Zunächst hatten Markus Schütz (Vorsitzender der Geschäftsführung) und Frank Briel (Geschäftsführer Finanzen) ihre Posten räumen müssen. 

Vereinsspitze wird neu gewählt

Zudem war Präsident Jörg Albrecht aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten. Mit Schicker bleibt nur noch ein Geschäftsführer in der GmbH. Der Interims-Vereinsvorsitzende, der aus der Ultra-Szene stammende Christoph Henssler, hat durch die Rückgabe der Stimmrechtsmehrheit durch Hopp vor drei Jahren großen Einfluss. Er gilt als Hopp-Gegner. Der neue Präsident wird bei der Mitgliederversammlung im März gewählt.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Hopp hakt Betriebsprüfung bei der TSG Hoffenheim ab
Machtkampf beim Bundesligisten

Hopp hakt Betriebsprüfung bei der TSG Hoffenheim ab

Eine Überprüfung der Kommunikations- und Entscheidungsprozesse bei der TSG Hoffenheim hatte ein Personalbeben mit ausgelöst. Dietmar Hopp sieht jetzt keine Beanstandungen und die Lage befriedet.

08.01.2026

Schicker bleibt doch: TSG Hoffenheim hofft auf Ruhe
Fußball-Bundesliga

Schicker bleibt doch: TSG Hoffenheim hofft auf Ruhe

Sportchef Andreas Schicker wird in der Führungskrise der TSG Hoffenheim mit mehr Macht ausgestattet. Das Dauer-Streitthema Wittmann bleibt.

23.11.2025

Kein Wechsel nach Wolfsburg: Schicker bleibt bei Hoffenheim
Fußball-Bundesliga

Kein Wechsel nach Wolfsburg: Schicker bleibt bei Hoffenheim

Nach turbulenten Tagen in der VW-Stadt galt Andreas Schicker als heißer Kandidat für den Sportdirektor-Posten beim VfL Wolfsburg. Daraus wird nichts. Er wird in Hoffenheim gestärkt.

22.11.2025

Hoffenheim trennt sich von zwei Geschäftsführern
Fußball-Bundesliga

Hoffenheim trennt sich von zwei Geschäftsführern

Der Machtkampf bei der TSG 1899 Hoffenheim ist entschieden. Zwei Geschäftsführer müssen ihren Posten räumen.

05.11.2025

Medien: Zwei Hoffenheim-Geschäftsführer müssen gehen
Fußball-Bundesliga

Medien: Zwei Hoffenheim-Geschäftsführer müssen gehen

Der Streit zwischen den Gesellschaftern der TSG Hoffenheim und der Geschäftsführung schwelt. Auslöser ist der Umgang mit Spielerberater Roger Wittmann. Laut Medien müssen zwei Geschäftsführer gehen.

03.11.2025