Fußball-Bundesliga

Hoffenheims Eigengewächs Duric wechselt nach Paderborn

Mittelfeldspieler Luka Duric wurde in Sinsheim geboren und spielte seit der Kindheit nur für die TSG. Nun verlässt er seinen Heimatclub und wechselt zum Bundesliga-Aufsteiger.

Neuer Club, neues Trikot: Luka Duric wechselt nach Paderborn. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Neuer Club, neues Trikot: Luka Duric wechselt nach Paderborn. (Archivbild)

Paderborn (dpa) - Bundesliga-Aufsteiger SC Paderborn hat Mittelfeldspieler Luka Duric von der TSG Hoffenheim II verpflichtet. Der 22 Jahre alte gebürtige Sinsheimer kam in der vergangenen Saison für den Fußball-Drittligisten in 28 Spielen zum Einsatz und verbuchte dabei neun Tore und zehn Vorlagen. Die Ablöse soll laut Medienberichten rund 300.000 Euro plus Boni betragen. Zur Vertragslaufzeit machten die Paderborner keine Angaben.

Seit 2022 bestritt das Hoffenheimer Eigengewächs, das bisher nie für einen anderen Verein gespielt hat, für die zweite Mannschaft 88 Pflichtspiele mit 26 Toren und 18 Vorlagen. «Die TSG Hoffenheim ist mein Jugendverein, ich habe alle Altersklassen bis zu den Profis durchlaufen und bin dankbar für die vielen tollen Momente, die ich hier erleben durfte», sagt Duric in einer TSG-Mitteilung. «Nun ist für mich die Zeit gekommen, den nächsten Schritt zu gehen.»

Vier Neuzugänge bisher

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«Luka ist fußballerisch hervorragend bei der TSG Hoffenheim ausgebildet worden», sagte Paderborns Sportgeschäftsführer Sebastian Lange in einer Vereinsmitteilung. «Er ist ein spielintelligenter Mittelfeldspieler und bringt Kontrolle, Kreativität und Dynamik in unser Offensivspiel.» 

Drei Tage nach Paderborns Bundesligaaufstieg durch einen 2:1-Sieg nach Verlängerung im Relegationsrückspiel gegen den VfL Wolfsburg ist Duric der vierte Paderborner Neuzugang nach Timur Gayret (SC Verl), Albert Millgramm (1. FC Magdeburg) und Tom Baack (1. FC Nürnberg).

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