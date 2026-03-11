Fußball-Bundesliga

Hoffenheims Gendrey erneut schwerer verletzt

Hoffenheim muss wohl wieder lange auf Valentin Gendrey verzichten. Der Rechtsverteidiger ist im Training umgeknickt.

Valentin Gendrey steht vor einer erneuten langen Zwangspause (Archivbild). Foto: Jan Woitas/dpa
Valentin Gendrey steht vor einer erneuten langen Zwangspause (Archivbild).

Zuzenhausen (dpa/lsw) - TSG Hoffenheims Abwehrspieler Valentin Gendrey droht erneut länger auszufallen. Der 25 Jahre alte Franzose war im Dienstagtraining im Rasen hängengeblieben und umgeknickt und hat sich eine Verletzung des rechten Sprunggelenks zugezogen. Das ergaben die umgehend eingeleiteten medizinischen Untersuchungen, teilte der Bundesligist mit. 

«Das ist natürlich extrem bitter für Valle. Gerade nachdem er zuletzt immer besser in Form kam, muss er nun erneut diesen herben Rückschlag verkraften. Wir werden auf jeden Fall fest an seiner Seite stehen und ihm jegliche Unterstützung zukommen lassen, die er benötigt», sagte Sportgeschäftsführer Andreas Schicker.

Gendrey hatte sich am selben Fuß vor der Saison den Knöchel gebrochen und erst im Dezember sein Comeback gefeiert. Seither bestritt er acht Kurzeinsätze nach Einwechslungen. Wie lange der Defensivspieler dieses Mal ausfällt, ist noch ungewiss.

