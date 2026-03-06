Hohe Spritpreise - Hagel kritisiert Ölkonzerne

Stuttgart (dpa/lsw) - CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel unterstützt ein Vorgehen gegen die stark gestiegenen Spritpreise. Dass Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) eine Prüfung durch das Bundeskartellamt angekündigt hatte, sei goldrichtig, sagte Hagel im ZDF-Morgenmagazin. «Es darf nicht sein, dass sich jetzt Multikonzerne, dass sich die Ölkonzerne jetzt mit diesem Leid, mit diesem Elend die Taschen voll machen zulasten der Baden-Württemberger.»

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Nach dem Angriff Israels und der USA auf den Iran sind die Spritpreise in Deutschland teils über zwei Euro pro Liter gestiegen. Das Bundeskartellamt hat die Erwartungen an die Überprüfung inzwischen jedoch gedämpft.

Hagel zuversichtlich in Zweikampf gegen Grüne