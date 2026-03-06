Krieg in Nahost

Hohe Spritpreise - Hagel kritisiert Ölkonzerne

Zwei Euro für den Liter Sprit - für viele Autofahrer ist das eine Belastung. Der CDU-Spitzenkandidat befürwortet ein Vorgehen gegen die Ölkonzerne. Auch zur jüngsten Wahlumfrage äußert er sich.

Ölkonzerne dürften sich nicht am Elend bereichern, sagte CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel. (Archivbild) Foto: Michael Kappeler/dpa
Ölkonzerne dürften sich nicht am Elend bereichern, sagte CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - CDU-Spitzenkandidat Manuel Hagel unterstützt ein Vorgehen gegen die stark gestiegenen Spritpreise. Dass Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) eine Prüfung durch das Bundeskartellamt angekündigt hatte, sei goldrichtig, sagte Hagel im ZDF-Morgenmagazin. «Es darf nicht sein, dass sich jetzt Multikonzerne, dass sich die Ölkonzerne jetzt mit diesem Leid, mit diesem Elend die Taschen voll machen zulasten der Baden-Württemberger.» 

Nach dem Angriff Israels und der USA auf den Iran sind die Spritpreise in Deutschland teils über zwei Euro pro Liter gestiegen. Das Bundeskartellamt hat die Erwartungen an die Überprüfung inzwischen jedoch gedämpft. 

Hagel zuversichtlich in Zweikampf gegen Grüne

Zum Erstarken der Grünen in den Umfragen sagte Hagel: «Unser Ergebnis ist einigermaßen stabil. Wir sind immer bei knapp unter 30 Prozent.» Hagel verwies darauf, dass sich die Ergebnisse verschiedener Umfrage-Institute unterscheiden. «Für mich ist nur eine Umfrage wichtig, das ist die am 8. März, wenn die Menschen in Baden-Württemberg das Wort haben und gewählt wird.» Nach dem ZDF-«Politbarometer Extra» haben die Grünen aufgeholt und liegen wie die CDU bei 28 Prozent.

