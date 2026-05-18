Brände

Hoher Sachschaden nach Feuer in Wohnhaus

Am Abend kommt es zu einem Feuer in einem Wohnhaus im Landkreis Kassel. Es wird niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden ist jedoch groß.

Das Gebäude, in dem es brannte, liegt in der Hermann-Schafft-Straße in Baunatal-Kirchbauna. (Symbolbild) Foto: Hannes P Albert/dpa
Das Gebäude, in dem es brannte, liegt in der Hermann-Schafft-Straße in Baunatal-Kirchbauna. (Symbolbild)

Baunatal (dpa/lhe) - Bei einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus im Landkreis Kassel ist ein Sachschaden im mittleren sechsstelligen Bereich entstanden. Die Ursache für das Feuer am Abend in dem Gebäude in Baunatal war zunächst unklar, wie die Polizei mitteilte. Beide Hälften des Doppelhauses seien von dem Brand betroffen gewesen, hieß es. Es wurde niemand verletzt.

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