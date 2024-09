Hoher Schaden bei zwei Bränden in Offenbach

Offenbach (dpa/lhe) - Brände auf einem Wertstoffhof und in einem leerstehenden Haus haben am Wochenende in Offenbach stundenlange Einsätze der Feuerwehr und einen hohen Schaden verursacht. Zunächst war am frühen Samstagmorgen das etwa 30 mal 60 Meter große Sperrmülllager auf dem Gelände des städtischen Wertstoffhofs in Brand geraten, wie die Polizei mitteilte. Am Sonntagmorgen schlugen dann Flammen aus dem Haus im Stadtteil Kaiserlei.