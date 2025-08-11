Kreis Heidenheim

Hoher Schaden nach Brand von Traktor und Ballenpresse

Auf einem Feld gerät ein Traktor mit Ballenpresse in Brand. Der Schaden ist hoch.

Die Feuerwehr löschte laut Polizei das Feuer an dem Traktor mit Ballenpresse und an dem Feld. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
