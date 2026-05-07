Hoher Wettbewerbsdruck prägt Jahr bei Edeka-Südwest
Edeka-Südwest baut mit 53 neuen Standorten seine Präsenz aus. Vorstandssprecher Rainer Huber nennt das Jahr «geprägt von extremem Wettbewerbsdruck».
Offenburg (dpa/lsw) - Edeka-Südwest hat im vergangenen Jahr seine Präsenz weiter ausgebaut: Es wurden 53 neue Einzelhandelsstandorte eröffnet, wie der Lebensmittelhändler in Offenburg mitteilte. Die meisten neuen Verkaufsstellen gab es in Baden-Württemberg. Wie viele geschlossen wurden, konnte ein Sprecher auf Anfrage nicht sagen. Beim Verbund-Einzelhandelsumsatz legte die Regionalgesellschaft um 2,8 Prozent auf 11 Milliarden Euro zu.
Der Jahresüberschuss betrug 24 Millionen Euro nach 17,1 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum. Das vergangene Jahr sei geprägt gewesen von extremem Wettbewerbsdruck, ausgeprägter Preissensibilität auf Verbraucherseite, aggressiven Preisoffensiven der Discounter sowie einem hohen Aktionsanteil im Einzelhandel, sagte der Sprecher des Vorstands, Rainer Huber. Von den 1.123 Märkten innerhalb der Edeka-Regionalgesellschaft wurden zum Ende des vergangenen Geschäftsjahres 1.078 von selbstständigen Einzelhändlern betrieben.
Das Vertriebsgebiet erstreckt sich über Baden-Württemberg, Rheinland-
Pfalz und das Saarland sowie den Süden Hessens und Teile Bayerns. Bei dem Unternehmensverbund arbeiten inklusive der selbstständigen Einzelhändler rund 47.000 Menschen.