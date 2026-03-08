Millionenschaden vermutet

Hotel nach Brand in Nachbarhäusern evakuiert

Das Dach eines Gebäudes beginnt zu brennen. In der Nähe ist auch ein Hotel. Der Schaden ist immens.

Die Polizei ermittelt zu der Brandursache. (Symbolbild) Foto: Philipp von Ditfurth/dpa
Die Polizei ermittelt zu der Brandursache. (Symbolbild)

Pleidelsheim (dpa/lsw) - Ein Hotel ist wegen eines Brandes zweier Nachbargebäude evakuiert worden. Sechs Menschen wurden leicht verletzt, wie ein Polizeisprecher sagte. Das Feuer war demnach am frühen Morgen aus bislang unklarer Ursache im Dachstuhl eines Hauses in Pleidelsheim (Kreis Ludwigsburg) ausgebrochen. Von dort griffen die Flammen auf ein weiteres Gebäude über. Die Ermittler gingen von einem Schaden in Höhe von mindestens einer Million Euro aus.

Das Hotel selbst brenne nicht, so der Sprecher weiter. Insgesamt seien 54 Menschen von den Evakuierungen der drei Gebäude betroffen. Wie viele davon Gäste des Hotels sind, war noch unklar.

