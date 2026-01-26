Handball-Bundesliga

HSG Wetzlar verpflichtet neuen Rechtsaußen

Der Ex-Hüttenberger Tristan Kirschner verstärkt die Hessen im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga.

Die HSG Wetzlar hat Rechtsaußen Tristan Kirschner verpflichtet. (Symbolbild) Foto: Tom Weller/dpa
Die HSG Wetzlar hat Rechtsaußen Tristan Kirschner verpflichtet. (Symbolbild)

Wetzlar (dpa/lhe) - Handball-Bundesligist HSG Wetzlar hat Rechtsaußen Tristan Kirschner bis zum Saisonende verpflichtet. Der 23 Jahre alte Rechtsaußen war in der vergangenen Saison mit 183 Toren bester Werfer beim Zweitligisten TV Hüttenberg, zuletzt aber vereinslos. 

Kirschner, der auch als sicherer Siebenmeterschütze gilt, soll die Hessen im Kampf um Klassenverbleib verstärken. Wetzlar liegt mit 7:31 Punkten als Vorletzter derzeit auf einem Abstiegsplatz.

