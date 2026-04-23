HSV im kniffligen Saison-Endspurt: Warten auf Vuskovic

Hamburg (dpa/lno) - Der Hamburger SV muss im anspruchsvollen Saison-Endspurt in der Fußball-Bundesliga weiter ohne einige Leistungsträger auskommen. Vor allem bitter aus Sicht der Hanseaten: Der kroatische Überflieger Luka Vuskovic fehlt im Abstiegskampf und fällt auch beim schwierigen Heimspiel gegen die TSG Hoffenheim aus.

«Luka ist zweifelsohne ein absoluter Topspieler. Aber es bringt jetzt nichts, dem hinterherzutrauern oder traurig zu sein», sagte Trainer Merlin Polzin vor der Partie am Samstag (18.30 Uhr/Sky) im Volksparkstadion. Er habe maximales Vertrauen in die Vertreter, sagte der 35-Jährige.

Foto: Harry Langer/dpa Fehlt am Samstag erneut: Abwehrspieler Luka Vuskovic. (Archivbild)

Der Kroate wird schmerzlich vermisst. Seit seiner Abstinenz infolge der Knieprellung kassierte der HSV in zwei Partien sieben Gegentreffer - inklusive der bitteren 1:3-Pleite am vergangenen Wochenende bei Nordrivale Werder Bremen. Auf die Frage nach einer ungefähren Rückkehr gab Polzin keine klare Antwort.

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Bericht: Vereinbarung zu Vuskovic in Vertrag

Das «Hamburger Abendblatt» berichtete zuletzt, dass im Leihvertrag zwischen dem HSV und dem englischen Verein Tottenham Hotspur eine Vereinbarung bezüglich einer Verletzung bestehe. Und darin sei geregelt, dass das medizinische Personal der Londoner mitentscheide, wann Vuskovic wieder spielen darf.

Der kroatische Nationalspieler ist nicht der einzige Ausfall unter den Leistungsträgern: Abwehrspieler Miro Muheim hatte sich während der Partie in Bremen am Sprunggelenk verletzt und fällt voraussichtlich für die restlichen vier Saisonspiele aus.

Auch Kapitän Yussuf Poulsen fehlt weiterhin. Flügelspieler Philip Otele muss wegen seiner Roten Karte im Nordderby pausieren. Der HSV bemüht sich laut Polzin allerdings darum, die DFB-Sperre auf ein Spiel statt zwei Partien zu reduzieren.

Leistungsträger kehrt wohl in Kader zurück

Etwas Hoffnung für Hoffenheim gibt es bei einer anderen Schlüsselfigur: Mittelfeldspieler Albert Sambi Lokonga wird zurückkehren und wieder im Kader stehen. Der zuletzt monatelang verletzte norwegische Nachwuchsspieler Alexander Rössing-Lelesiit und Jean-Luc Dompé mischten zuletzt beide wieder im Mannschaftstraining mit.

Die Nachwirkungen des Derby-Rückschlags bekam der HSV auch Tage später zu spüren. Polzin stellte klar, dass die Niederlage «extrem weh getan hat». Das Schöne an seiner Mannschaft sei, dass seine «Jungs» beim Betreten des Trainingsplatzes danach wieder mit «voller Power dabei» gewesen seien.

Die Kraft wird nötig sein, denn die Hoffenheimer sind die Überraschungsmannschaft der Saison. Der Tabellenfünfte mischt im Rennen um die Champions-League-Ränge mit. Doch vor dem 2:1 gegen Dortmund am vergangenen Wochenende erlebte der Club aus dem Südwesten eine Schwächephase und blieb vier Partien sieglos.