HSV-Not immer größer: Auch Vieira und Nadir fallen lange aus
Seit Wochen fallen beim Hamburger SV immer wieder wichtige Spieler aus. Das geht auch vor dem Pokalspiel gegen Frankfurt so weiter. Auch ein besonders wichtiger Spieler ist jetzt betroffen.
Hamburg (dpa) - Die Verletzungsprobleme des Hamburger SV werden immer größer. Vor dem morgigen DFB-Pokal-Spiel gegen Eintracht Frankfurt (18.00 Uhr/Sky) gab der Verein auch noch die Ausfälle von Spielmacher Fabio Vieira und Neuzugang Bilal Nadir bekannt. Beide zogen sich am vergangenen Samstag beim 0:1 in Paderborn jeweils eine Muskelverletzung im Oberschenkel zu.
Schon bei Vieira rechnen die Hamburger mit einer Zwangspause von mehreren Wochen. «Bei Nadir wurde zudem eine Sehnenbeteiligung diagnostiziert, weshalb bei ihm im Vergleich zum Portugiesen mit einer längeren Ausfallzeit zu rechnen ist», heißt es in einer Mitteilung des Clubs.
Der HSV muss bereits seit mehreren Wochen zahlreiche Leistungsträger ersetzen. Neben Vieira und Nadir fallen auch Mittelfeldspieler Nicolai Remberg, Stürmer Patson Daka sowie die Verteidiger Nicolás Capaldo und Jordan Torunarigha weiter aus.